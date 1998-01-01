شركة HMD تطلق 5 هواتف نوكيا جديدة

وكالات / سما /

أعلنت شركة HMD العالمية المطورة لأجهزة هاتف نوكيا عن إطلاق أربعة هواتف ذكية جديدة ضمن محفظة هواتفها الذكية الحائزة على الجوائز، وتشمل:

هاتف نوكيا 8 سيروكو

هاتف نوكيا 7 بلاس

هاتف نوكيا 6 الجديد

هاتف نوكيا 1

وتم تصميم تلك الهواتف الذكية وفقاً لمعايير هواتف نوكيا الإستثنائية، حيث يتسم كل هاتف ذكي بالمتانة ويحظى بالموثوقية كمعيار أساسي، حيث تضع العلامة بذلك مستوى جديد في التصميم والمواد المستخدمة.

وإلتزاماً نحو استيفاء وعودها بتوفير تجارب نقية وذكية وآمنة يحكمها الأندرويد العصري، أعلنت شركة HMD العالمية أيضًا أنها أول شريك عالمي يمتلك مجموعة كاملة من الهواتف الذكية تعمل وفق برنامج أندرويد ون من قبل جوجل، وإن التزام الشركة نحو تقديم تجربة نقية وآمنة مدعومة بالأندرويد العصري يؤكد أن هواتف نوكيا الذكية تتوافق مع البرنامج العالمي.

بالإضافة إلى طرح هذه الهواتف الذكية الجديدة المدعومة بنظام التشغيل أندوريد، ستقوم العلامة بإعادة إطلاق هاتف نوكيا 8110 الأسطوري على شبكة الجيل الرابع فضلاً عن توفير تطبيقات عصرية مثل Google Assistant وخرائط جوجل وبحث جوجل و الفيسبوك وتويتر إلى جانب عودة ميزة الإنزلاق.

تنضم ثلاثة هواتف جديدة من علامة تتمثل في هاتف نوكيا 8 سيروكو و هاتف نوكيا 7 بلاس وهاتف نوكيا 6 إلى نظام التشغيل أندرويد وان، وعليه ستوفر تجارب برمجية عالية الجودة مدعومة بجوجل. وسيبقى كل هاتف محتفظاً بتصميمه الرائع ووظائفه الإستثنائية مع مرور الوقت وذلك بفضل ابتكارت الذكاء الإصطناعي الحديثة التي توفر أعلى درجة من الأمن المقدم من جوجل.

هذا ومن خلال تركيب نظام التشغيل الأندرويد النقي في الأجهزة، فإن هواتف نوكيا لا تأتي بتغييرات على واجهة المستخدم غير الضرورية ولا العمليات الخفية التي تؤثر سلباً على عمر البطارية أو إبطاء سرعة الهاتف، كل ذلك يوفر تجارب ممتعة على المدى الطويل.

ويحتوي كل هاتف من الهواتف الجديدة على عدد محدود من التطبيقات المثبتة مسبقاً، بحيث يتمكن المستخدم من الحصول على مزيد من مساحة التخزين، فضلاً عن أحدث الابتكارات التي تساعده على مواكبة متطلبات العصر اليومية.

ومن خلال شحن نظام التشغيل أندرويد أوريو خارج الصندوق، سوف يتمكن المستخدم من الإستمتاع بأحدث الميزات بما في ذلك صورة داخل صورة لتعدد المهام، وتطبيقات الأندرويد الفورية لإكتشاف وتشغيل التطبيقات مع الحد الأدنى من الاحتكاك، و60 رمز تعبيري جديد فضلاً عن مزايا البطارية مثل الحد من استخدام التطبيقات الخلفية.