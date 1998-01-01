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آبل تخطط لأكبر آيفون على الإطلاق

الأربعاء 28 فبراير 2018 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آبل تخطط لأكبر آيفون على الإطلاق



وكالات / سما /

التنافس على أشدّه بين عملاقي الهواتف الذكية سامسونغ وآبل، وفي هذا الإطار تستعد آبل لتسويق ثلاثة أجهزة جديدة في العام 2018، بما في ذلك أكبر آيفون تنتجه حتى الآن، حسب خبر أوردته صحيفة ليزكو الفرنسية نقلا عن وكالة بلومبرغ.

وستنتج آبل هاتفين جديدين آخرين، أحدهما عبارة عن نسخة محدثة من آيفون X الحالي، والثاني نموذج أرخص يقدم الميزات الأساسية لهاتف آيفون عموما، ومن المتوقع أن تكشف آبل النقاب عن هذه الموديلات الجديدة في خريف هذا العام، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ، التي لفتت إلى أن هذه المشاريع لا تزال قيد التطوير.

أما آيفون العملاق الجديد فيطلق عليه داخليا اسم "دي33"، ويتوقع أن يصل طول شاشته إلى 16.5 سنتيمترا وأن يزيد عرضه بسنتمترين ونصف السنتمتر عن عرض آيفون 8 بلاس.

ووفقا لبلومبرغ كذلك، ستطلق آبل نماذج جديدة من سماعات "إيربودس" هذا العام، وتضيف جيلا جديدا منها في وقت لاحق من العام المقبل.

وتنقل الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن الجيل الثاني من إيربودس سيستفيد من نظام جديد على رقاقة من شأنه أن يتحكم في سيري (Siri) دون الحاجة لاستخدام اليد، إذ يكفي في هذا النظام مجرد الأمر الصوتي "ديس سيري" (Dis Siri)، أما الجيل الثالث من إيربودس فسيكون مقاوما للماء.

#آبل #ايفون

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