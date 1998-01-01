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بوفون يلمح إلى تراجعه عن قرار اعتزاله الدولي

الأربعاء 28 فبراير 2018 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوفون يلمح إلى تراجعه عن قرار اعتزاله الدولي



وكالات / سما /

لمح الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون إلى تراجعه عن قرار اعتزاله الدولي مؤكدا أنه سيستجيب لنداء المدرب المؤقت للمنتخب الإيطالي لويجي دي بياجيو الذي أكد أن سيقوم بدعوته لمواجهتي إنجلترا، والأرجنتين، الوديتين في مارس القادم.

وظهر لويجي دي بياجيو في مؤتمرٍ صحفي حيث تحدث عن مستقبل جانلويجي بوفون قائلاً “لقد تحدثت مع بوفون وعرضت عليه ارتداء قميص المنتخب الإيطالي لمباراتين أو 3 إضافية، نهاية مسيرة لاعب بقيمة بوفون لا يجب أن تكون بمباراة مثل التي خسرنا فيها التأهل إلى كأس العالم أمام السويد”.

وكان حارس يوفنتوس قد أعلن اعتزاله الدولي بعد الخسارة ضد السويد وفشل المنتخب الإيطالي في الوصول إلى كأس العالم 2018 بروسيا الصيف المقبل. كما أكد أن هذا سيكون هو آخر موسم له في الملاعب، لكن على ما يبدو صاحب (40) عاما في طريقه لتغيير قراره.

وقال بوفون في مقابلة مع “تيكي تاكا”: “لا يوجد شيء لإضافته. حين يحتاجني المنتخب الوطني حتى لو لحاجة صغيرة لن أقول لا أبدا. هناك شعور بالمسؤولية، والتعلق، حتى في هذه الفترة الانتقالية من حياتي المهنية ورغم أن المباريات ودية لن أقول لا لنداء المنتخب.

“اعتقدت بالتأكيد أنني سوف أذهب في عطلة مع العائلة لبضعة أيام، لكن نداء المنتخب لا يمكن رفضه،إنه بالتأكيد شكل من أشكال الولاء…”

#بوفون #الاعتزال

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