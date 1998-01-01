فيديو.. إسبانيول يصعق ريال مدريد في الوقت القاتل

وكالات / سما /

صعق فريق إسبانيول نظيره ريال مدريد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن فعاليات الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني والتي انتهت بفوز الفريق الكتلوني بهدف نظيف.

أحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب جيرارد مورينو في الدقيقة 93 من عمر اللقاء وذلك بعد متابعته لعرضية مميزة بتسديدة مباشرة سكنت يسار الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

وغاب كريستيانو رونالدو عن مباراة اليوم بشكل كامل، وفشل ريال مدريد في احداث الفارق بالرغم من مشاركة أمثال جاريث بيل وإيسكو في لقاء اليوم.

وتسبب حكم اللقاء في اثارة جدل كبير في لقطتين في المباراة، الأولى كانت في عدم احتساب هدف صحيح لإسبانيول والذي تم الغائه بداعي التسلل، ولكن بعد اعادة اللقطة بدا اللاعب مورينو وهو في موقف سليم وليس متسللاً.

وشهدت الدقيقة الأربعين من عمر المباراة قيام المهاجم الويلزي جاريث بيل بتسديد كرة من خارج منطقة الجزاء إلى داخلها لتصطدم الكرة بيد مدافع إسبانيول فيكتور سانشيز.

ورفض سانشيز مارتينيز احتساب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد، إلا أن الخبير التحكيمي لإذاعة ماركا الإسبانية يرى أنها اللقطة تستحق عكس ذلك القرار.

هذه النتيجة تجمد رصيد ريال مدريد عند 51 نقطة في المركز الثالث بينما يرتفع رصيد إسبانيول لـ 31 نقطة في المركز الـ13 من سلم ترتيب الدوري الإسباني.