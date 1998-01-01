جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. إسبانيول يصعق ريال مدريد في الوقت القاتل

الثلاثاء 27 فبراير 2018 11:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. إسبانيول يصعق ريال مدريد في الوقت القاتل



وكالات / سما /

صعق فريق إسبانيول نظيره ريال مدريد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن فعاليات الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني والتي انتهت بفوز الفريق الكتلوني بهدف نظيف.

أحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب جيرارد مورينو في الدقيقة 93 من عمر اللقاء وذلك بعد متابعته لعرضية مميزة بتسديدة مباشرة سكنت يسار الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

وغاب كريستيانو رونالدو عن مباراة اليوم بشكل كامل، وفشل ريال مدريد في احداث الفارق بالرغم من مشاركة أمثال جاريث بيل وإيسكو في لقاء اليوم.

وتسبب حكم اللقاء في اثارة جدل كبير في لقطتين في المباراة، الأولى كانت في عدم احتساب هدف صحيح لإسبانيول والذي تم الغائه بداعي التسلل، ولكن بعد اعادة اللقطة بدا اللاعب مورينو وهو في موقف سليم وليس متسللاً.

وشهدت الدقيقة الأربعين من عمر المباراة قيام المهاجم الويلزي جاريث بيل بتسديد كرة من خارج منطقة الجزاء إلى داخلها لتصطدم الكرة بيد مدافع إسبانيول فيكتور سانشيز.

ورفض سانشيز مارتينيز احتساب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد، إلا أن الخبير التحكيمي لإذاعة ماركا الإسبانية يرى أنها اللقطة تستحق عكس ذلك القرار.

هذه النتيجة تجمد رصيد ريال مدريد عند 51 نقطة في المركز الثالث بينما يرتفع رصيد إسبانيول لـ 31 نقطة في المركز الـ13 من سلم ترتيب الدوري الإسباني.

#ريال مدريد #اسبانيول #الدوري الاسباني

أخبار ذات صلة

thumb.php

فيديو.. بيتيس يهزم ريال مدريد بمعقله في الوقت القاتل

فيديو.. ليفانتي يصعق ريال مدريد بالتعادل في الرمق الأخير

إيسكو12

فيديو.. ريال مدريد يفك عقدة البيرنابيو بهزيمة إسبانيول

ريال مدريد يفوز على إسبانيول بعقر داره

ريال مدريد يكتسح إسبانيول بستة أهداف نظيفة

خسارة إسبانيول على ارضه أمام ريال مدريد الأسوأ في تاريخ الليغا

الأكثر قراءة اليوم

الملك سلمان يُحدث زلزالا في قيادة الجيش السعودي

فيديو: ملك الأردن لا ينام الليل والسبب .. ؟

مصر تنتظر تقريراً أمنياً من وفدها بغزة لاستضافة لقاء "فتح" و"حماس"

في فلسطين.. صور: القبض على طالب استغل هندسة الإلكترونيات لتطوير زراعة المخدرات

وفاة عالم عراقي أصيب بنوبة قلبية في برنامج تلفزيوني (شاهد)

الحكومة تقر موازنة بقيمة 5.8 مليار دولار للعام الجاري و الثامن من آذار عطلة رسمية

شعث: التسليم بـ"صفعة" القرن خيانة لقضيتنا ولن نقبل بهيمنة امريكا

الأخبار الرئيسية

السنوار

السنوار يستقبل الوفد الأمني المصري في غزة

صواريخ القسام - حماس

مصدر عسكري إسرائيلي : صواريخ حماس تغطي حيفا و غوش دان

كنيسة القيامة - القدس

نتنياهو يقرر تجميد الإجراءات الضريبية ضدّ كنائس القدس و قرار بفتح كنيسة القيامة

آليات عسكرية أمريكية

شاهد: آليات عسكرية أمريكية في شوارع القدس استعدادا لمناورة مع جيش الاحتلال

ترامب والرئيس عباس

موقع عبري: بعد العصا.. ما هي "الجزرة " التي سيقدمها ترامب للفلسطينيين ؟

الاتصالات الفلسطينية