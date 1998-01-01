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ترامب يعتزم الترشح لولاية ثانية ويعين مديرا لحملته

الثلاثاء 27 فبراير 2018 10:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يعتزم الترشح لولاية ثانية ويعين مديرا لحملته



وكالات / سما /

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها عام 2020، وذلك قبل انتهاء فترة ولايته الأولى بنحو 3 أعوام.

وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن ترامب قال إنه سيترشح مجددًا لانتخابات الرئاسة عام 2020، وفق بيان لحملته الانتخابية.

وأضافت أن ترامب اختار براد بارسكال مديرًا لحملته الانتخابية في الانتخابات المقبلة.

وبارسكال(42 عاما) هو الشخص الذي شغل منصب مدير وسائل الإعلام الرقمية في حملة ترامب عام 2016.

وتأكيدًا على اختيار بارسكال مديرًا للحملة المقبلة قال إيريك ترامب، ابن الرئيس الأمريكي، في إعلان نشر على موقع حملة الرئيس، "إن بارسكايل شخص موهوب ورائع"، ولعب "دورًا بالغ الأهمية في نجاحنا عام 2016".

#دونالد ترامب #امريكا

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