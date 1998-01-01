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إقرار تعديلات بدوري الأبطال والدوري الأوروبي

الثلاثاء 27 فبراير 2018 09:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
إقرار تعديلات بدوري الأبطال والدوري الأوروبي



وكالات / سما /

أقر السلوفيني ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، تطبيق أكثر من تعديل في النسخة المقبلة من بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بجانب دراسة إضافات أخرى قد يتم تطبيقها أيضا في الموسم الجديد.

ووفقا لموقع الاتحاد الأوروبي فإن سيفرين قرر تعديل موعد المباريات بشكل عام في بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي، بحيث تقام 4 مباريات الساعة 8:55 مساء بتوقيت مكة المكرمة، و4 أخرى الساعة 11:00 مساء بتوقيت مكة أيضا.

كما يدرس رئيس "اليويفا" تطبيق قانون التبديل الرابع في البطولتين، بحيث يكون لكل فريق الحق في تبديل إضافي في حال وصول المباراة إلى الأشواط الإضافية، وهو ما يتم تطبيقه بالفعل في بطولة كأس العالم للأندية التابعة لـ"الفيفا".

وطبّق "اليويفا" فكرة التبديل الرابع بشكل رسمي في بطولة أمم أوروبا للسيدات "تحت 19 عاما"، في عام 2016، وتتم في الوقت الحالي دراسة توسيع نطاق تطبيق هذا القانون في جميع البطولات الأوروبية بما فيها دوري الأبطال.

يشار إلى أن سيفرين أعلن عدم تطبيق تقنية حكم الفيديو خلال مباريات النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، نظرا لحاجة الموضوع للمزيد من الدراسة لتجنب بعض السلبيات.

#الدوري الأوروبي #دوري الأبطال

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