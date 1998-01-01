السنوار يستقبل الوفد الأمني المصري في غزة

غزة / سما /

استقبلت قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة يحيى السنوار الوفدَ الأمني المصري برئاسة اللواء سامح نبيل في مكتب الحركة في القطاع.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح، إن الحركة رحبت بالوفد المصري وقدرت جهده المتواصل في رعاية المصالحة في مراحلها المختلفة، مبيناً أنه دار خلال اللقاء حوار لكل القضايا والتفاصيل المتعلقة بملف المصالحة.

وأضاف قاسم أن حماس أكدت حرصها الواضح على إنجاح المساعي المصرية لتطبيق اتفاقات المصالحة وقدمت كل ما هو مطلوب منها في هذا المسار وستواصل بذل كل جهد ممكن لإنجاحه.

ولفت أن الحركة والوفد المصري أكدا على استمرار اللقاءات التي تهدف إلى إيجاد الآليات المناسبة لإنجاح اتفاقات المصالحة، وتحقيق الوحدة الوطنية، مشيراً إلى أن الوفد أكد على استمراره في رعاية المصالحة وتقديره للخطوات التي قامت بها الحركة في مشوار المصالحة.