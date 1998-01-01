اليابان تدعم مدينة اريحا الزراعية بـ3.5 مليون دولار اضافية لإنشاء الواح ضوئية

اريحا / سما /

قررت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، تقديم دعم اضافي دعم مدنية اريحا الصناعية الزراعية بقيمة 3.5مليون دولار لتغطية اسطح للمنشآت الصناعية في المدينة الصناعية بألواح ضوئية لتوليد الطاقة الامر الذي سيساهم باستدامة الصناعة و دعم المستثمرين في المدينة الصناعية.

جاء اعلان الحكومة اليابانية من قبل سعادة سفير اليابان لدى دولة فلسطين تاكيشي أوكوبو خلال لقائه مع وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، وبحضور رئيسة جايكا اليابانية، وممثلي شركة كوندينكو المتخصصة في توليد ونقل وإدارة منشآت الطاقة، والرئيس التنفيذي لهيئة المدن الصناعية د. علي شعث.

وقال السفير الياباني: الموافقة اليابانية جاءت تتويجا للجهود التي بذلتها الوزيرة عودة بشان تطوير المدينة الصناعية وتقديم مزيد من التسهيلات المشجعة والمحفزة على الاستثمار معرباً عن التزام الحكومة اليابانية بتمويل حفر البئر العميق اللازم لتغذية الصناعات في مدنية اريحا الصناعية لتحقيق استدامة للصناعات.

بدورها اعربت الوزيرة عودة عن بالغ شكرها وتقديرها للحكومة اليابانية على التقدم الذي تقدمه للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، بما يمكن من تحسين الاقتصاد الفلسطيني وإمكانية استقطاب مزيد من الاستثمارات في هذه المدينة الصناعية التي تعتبر مشروعاً استراتيجياً في توفير فرص عمل والتخفيف من معدلات البطالة.

واعتبرت الوزيرة عودة قطاع الصناعة من القطاعات الواعدة في فلسطين والتي تلعب دوراً مهماً في تحسين الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز صمود المواطنين لافتة الى المساعي الحثيثة التي تبذلها الحكومة الفلسطينية في جعل مخرجات الانتاج الصناعي منافس على المستوى الدولي.

وبينت الوزيرة ان مشروعات الطاقة المتجددة في فلسطين وخاصة في المدن الصناعية تؤدي الى خفض التعرفة الكهربائية وبالتالي تكلفة الإنتاج مرحبة بشركة توندينكو اليابانية التي تعتبر من كبرى شركات المنشات الخاصة بقطاع الطاقة في اليابان الصديق، من شبكات نقل الطاقة ومعدات ومحطات الطاقة، وهي تمتلك خبرات دولية في خطوط الضغط العالية وتمتلك محطات طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاوات انشأتها في اليابان.

بدورها عبرت السيده يوكو ماتسوي رئيسة جايكا في فلسطين عن توقعاتها بمشاركة فاعلة لهذه الشركة اليابانية العملاقة في تطوير الطاقة الضوئية في مدنية اريحا الصناعية ومزيدا من مساهمة شركة توندنيكو اليابانية في تطوير موارد الطاقة بالمدينة الصناعية وتدريب طواقم تشغيل هذا النظام، كما ابدت مؤسسة جايكا تقديم الدعم الفني اللازم لإنجاح هذا المشروع.

من جانبه عبر الرئيس التنفيذي لهيئة المدن الصناعية د. علي شعث عن شكره وتقديره لشركة توندنيكو لاستعدادها للاستثمار في مدينة اريحا الصناعية مؤكداً على تقديم كل التسهيلات اللازمة لمباشرة اعمالها وأنشطتها في المدينة الصناعية.