المالكي يلتقي نظيرته وزيرة خارجية الاكوادور على هامش مجلس حقوق الانسان في جنيف

جنيف / سما /

التقى وزير الخارجية د. رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، مع السيدة ماريا فرنانده اسبينوسا جارسيس وزيرة خارجية الاكوادور، وذلك على هامش اعمال الدورة 37 لمجلس حقوق الانسان، وفي الجلسة رفيعة المستوى للمجلس المنعقدة حاليا في جنيف - سويسرا، حيث اطلعه على اخر المستجدات السياسية في فلسطين، وانتهاكات اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لحقوق شعبنا، وممارساتهم الاستعمارية واعتماد قوانين عنصرية، بما فيها محاولاتهم لقطع صلة المسيحيين والمسلمين الفلسطينيين في مدينة القدس، واشار الى سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون مع بلده في مجالات عدة.

حيث اشاد بالعلاقات التاريخية مع الاكوادور والقائمة على المبادئ واسس العدالة الدولية.