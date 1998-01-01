جيش الاحتلال يمنح صديقات قتلاه حقوق الزوجية

القدس المحتلة / سما /

أصدرت مسؤولة مفوضية خدمات الدولة أودي فراور اليوم الثلاثاء قرارا بمنح صديقات قتلى جنود الاحتلال الاسرائيلي نفس الحقوق التي يتمتع بها زوجات قتلى جنود الاحتلال، بما في ذلك إعطائهم إجازة ليوم واحد بمناسبة الذكرى السنوية لمصرع أقرانهم.

ووفقا لموقع كلكلست العبري فإن القرار قد شمل أيضا قتلى جنود الاحتلال من المثليين والشواذ جنسيا، حيث سيتمتع أقرانهم أيضا بكافة الحقوق التي يتمتع بها زوجات القتلى.

هذا ويشار إلى أنه قبل إصدار هذا القرار، كان يشترط في إعطاء زوجات قتلى جنود الاحتلال حقوقهم بما في ذلك قتلى الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية ومصلحة السجون وغيرهم ، أن يكون زواجهم مسجلا بشكل رسمي في سجلات الأحوال المدنية.

كما يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قد لجأ إلى تعديل القانون لمنح صديقات الجنود القتلى حقوقهم، في أعقاب الدروس والعبر المستفادة من حرب 2014.