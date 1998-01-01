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مصدر عسكري إسرائيلي : صواريخ حماس تغطي حيفا و غوش دان

الثلاثاء 27 فبراير 2018 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر عسكري إسرائيلي : صواريخ حماس تغطي حيفا و غوش دان



القدس المحتلة / سما /

قال مصدر عسكري إسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء لموقع مفزاك لايف إن حماس تمتلك آلاف الصواريخ ذات مديات مختلفة، بما في ذلك كميات كبيرة من الصواريخ طويلة المدى.

وأضاف المصدر للموقع العبري، أن حماس لا تزال تواصل تطوير قدراتها العسكرية بما في ذلك تصنيع الأسلحة والقذائف الصاروخية.

وأوضح المصدر بأن حماس لديها أيضا قدرات عسكرية هجومية كبيرة، وأقوى مما كانت عليه قبل حرب 2014، حيث إنها تعمل ليلا ونهارا منذ انتهاء حرب 2014 لتطوير قدراتها وترسانتها العسكرية .

وأضاف بأنه ووفقا للتقديرات العسكرية بالجيش الإسرائيلي فإن حماس تمتلك حاليا أكثر من 15 ألف قذيفة صاروخية، من بينها أكثر من 1000 قذيفة صاروخية طويلة المدى يصل مداها إلى غوش دان وحيفا.

أما فيما يتعلق بالأنفاق فقد أوضح المصدر لموقع مفزاك لايف بأن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تعمل على مدار الساعة للقضاء على أنفاق حماس والجهاد الإسلامي، حيث إننا "نأمل من أن ننجح بتحييد جميع هذه الأنفاق مع نهاية عام 2018".

#مصدر عسكري #حماس #صواريخ

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