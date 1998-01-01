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وزير الصحة يعلن تسيير 20 شاحنة أدوية الى غزة

الثلاثاء 27 فبراير 2018 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الصحة يعلن تسيير 20 شاحنة أدوية الى غزة



غزة / سما /

 أعلن وزير الصحة د. جواد عواد، عن تسيير 20 شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية، غداً صباحاً، من مستودعات الوزارة المركزية في نابلس، الى مستودعاتها في قطاع غزة، وذلك بتعليمات من السيد الرئيس ورئيس الوزراء

وقال وزير الصحة في بيان صحفي صادر عن مكتبه مساء اليوم " بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، وتعليمات رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، تسير وزارة الصحة صباح غد الأربعاء، 20 شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية الى مستودعات الوزارة في قطاع غزة".

وتابع الوزير عواد " تضم هذه القافلة شاحنات محملة بالمضادات الحيوية، وأدوية لعلاج مرضى السرطان، ومرضى الكلى، وأدوية خاصة للأطفال، وأنواع من الطعومات الخاصة بلدغات الافاعي والعقارب، ومواد خاصة بغسيل الكلى، ومحاليل وريدية ".

وتابع وزير الصحة" كما تضم هذه الشحنة مواد مخبرية، إضافة الى مواد طبية خاصة بغرف العمليات وأقسام القسطرة وجراحة القلب، وجراحة العظام".

#وزير الصحة #ادوية #غزة

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