كتاب باسم" مذكرات أبو يوسف " يكشف أسرارا جديدة عن السلطة

القدس المحتلة / سما /

من المقرر ان ينشر في القدس كتاب " مذكرات أبو يوسف " الذي يروي فيه أحد المسؤولين الإسرائيليين السابقين القصة الحقيقية من خلف كواليس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني .

ووفقا للقناة السابعة فإن مؤلف الكتاب هو الإسرائيلي يعقوب سيفق الذي عمل لأكثر من عشرين عاما مستشارا للشؤون العربية في الإدارة المدنية الإسرائيلية في غزة ، حيث يدور الحديث عن شخصية رفيعة عاصرت الإنتفاضة الأولى واتفاق أوسلو وغيرها من الحقب التاريخية التي شهدتها غزة على مدار السنين الماضية .

ويشار إلى أن يعقوب سيفق قد عايش مختلف فئات الشعب الفلسطيني في غزة بما في ذلك مسؤولو حماس الذي وصفهم بالمتطرفين والذين تملأ قلوبهم الحقد والكراهية ضد اسرائيل ، ومسؤولو فتح الذين وصفهم بالفاسدين والسفاحين على حد زعمه حيث حصل يعقوب على ثقة واحترام الفلسطينيين، كما كان يكني نفسه بإسم " أبو يوسف "

ووفقا للقناة السابعة فإن يعقوب سيفق كان مطلعا على النقاشات التي كانت تجريها الحكومة الإسرائيلية ، وعلى الوقائع التي يعيشها الفلسطينيون في غزة ، كما أنه كان شاهدا لتعاون الحكومة الإسرائيلية مع السلطة الفلسطينية في ما اسماه "فسادها " بما في ذلك الإحتكارات والسرقات والقتل والإحتكارات والسرقات وفق ادعائه .

ولقد تحدث يعقوب سيفق في كتابه عن عددا من القضايا والعناوين بما في ذلك :

ما دور اسرائيل في وصول حماس للحكم في غزة ؟

هل القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية كانت ضالعة في خلق مجتمع فلسطيني أكثر تطرفا ؟

ما الدوافع الحقيقية للإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ؟

ما هي السياسات الجديدة الواجب بلورتها لإعادة الهدوء والإستقرار في العلاقات بين اسرائيل والفلسطينيين ؟