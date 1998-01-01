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أبو النجا: المستشفى الميداني الأردني بغزة يمثل نموذجا إنسانيا وطبيا راقيا

الثلاثاء 27 فبراير 2018 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أكد الوزير إبراهيم أبو النجا محافظ غزة على الدور الكبير الذي يقوم به المستشفى الميداني الأردني في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني بقطاع غزة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها نتيجة الحصار واعتداءات الاحتلال.
جاء ذلك خلال زيارته صباح الاثنين برفقة وفد من محافظة غزة لمقر المستشفى الميداني الأردني بغزة حيث كان في استقبالهم العقيد طه أبو النصر قائد المستشفى الميداني الأردني بغزة والدكتور منذر عبيدات مدير المستشفى الميداني الأردني بغزة 51 وطاقم العاملين.
وأضاف أبو النجا انه لا يمكن لشعبنا ان ينسى الدعم المتواصل من المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا، ناقلا لهم تحيات السيد الرئيس محمود عباس وشاكرا لهم جهودهم الرائعة والمستمرة.
وأشار محافظ غزة الى حرص المملكة على استمرار عمل المستشفى الميداني الأردني في غزة وخاصة في اصعب الظروف وخلال الحروب التي شنها الاحتلال في السنوات العشر الماضية، مشيدا بالخدمات الصحية التي يقدمها والتي تعمل على التخفيف عن أبناء شعبنا.
من جانبه رحب العقيد طه أبو النصر بالوزير أبو النجا والوفد المرافق شاكرا هذه الزيارة التي تعبر عن عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني.
وأوضح العقيد أبو النصر ان المستشفى الميداني الأردني استقبل على مدار السنوات العشر الماضية اكثر من ربع مليون حالة وبما يقارب 700 حالة يوميا يتم تقديم العلاج المناسب لها، واجرى آلاف العمليات العادية والمتوسطة.
ونوه الى أنه والى جانب الخدمات الطبية تقدم إدارة المستشفى المساعدات للمحتاجين وذلك كحلقة وصل ما بين الهيئة الخيرية الهاشمية والمؤسسات الخيرية والحالات الاجتماعية بغزة.
وفي ختام اللقاء قدم محافظ غزة درعا تقديريا لكل من قائد المستشفى ومديرها، فيما قدمت إدارة المستشفى درع القوات المسلحة الأردنية للسيد المحافظ.

#إبراهيم أبو النجا

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