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الألمان ينتظرون قرارًا حاسمًا يحظر استخدام سيارات الديزل في المدن

الثلاثاء 27 فبراير 2018 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الألمان ينتظرون قرارًا حاسمًا يحظر استخدام سيارات الديزل في المدن



وكالات / سما /

من المقرر أن تصدر محكمة إدارية اتحادية في ألمانيا قرارا اليوم الثلاثاء، بشأن السماح بحظر استخدام سيارات الديزل في مراكز المدن، أم لا.

واستغرقت المحكمة أربع ساعات من التداول بشأن الحظر يوم الخميس الماضي، ومن المتوقع أن تصدر قرارها الساعة 12 مساء بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء.

ولن يحدد حكم المحكمة ما إذا كان ذلك الحظر قابل للتنفيذ، ولكن يتعلق بما إذا كانت المدن لديها الحق بالسماح بذلك أم لا دون أن تكون هناك قواعد قياسية معمول بها في عموم البلاد، من أجل الحفاظ على حدود معينة للتلوث.

وتقوم محكمة لايبزيج بدراسة قرارات قضائية سابقة من شتوتجارت ودوسلدورف. وفي حين أن محاكم شتوتجارت رأت أن حظر القيادة هو "أكثر الوسائل فعالية" لتحسين الضمانات الصحية في المناطق الحضرية، فقد وجدت دوسلدورف أن الحظر يجب أن "يُدرس بجدية".

وتكافح شركات السيارات الألمانية للتغلب على آثار فضيحة انبعاثات الديزل التي هزت تلك الصناعة في 2015، مع الكشف عن تلاعب شركة فولكسفاجن في نسبة انبعاثات الديزل بملايين السيارات.

#الديزل #سيارات

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