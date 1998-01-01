كيف تختارين موديل الفستان المناسب لجسمك؟

وكالات / سما /

من المعروف أن أجسام النساء تنقسم لخمسة أشكال رئيسية "الكمثرى، التفاحة، الساعة الرملية، المستطيل، المثلث المقلوب"، سنطلعك في السطور التالية على الموديلات التي يفضل ارتداؤها مع نوع جسمك، وكذلك الموديلات التي عليكِ الابتعاد عنها تمامًا.

الجسم على شكل المثلث المقلوب :



يتميز هذا الجسم بأن منطقة الكتفين فيه أعرض من باقي الجسم، وبالتالي هدفنا إظهارهما بشكل أصغر، وهنا ننصح بارتداء الفستان الـempire، وكذلك الـA-line والسندريلا.



الجسم على شكل المستطيل :



هو الجسم الذي يكون جميع أجزائه "الكتف، الصدر، الوسط، الحوض" بنفس العرض، وهدفنا عند اختيار الفستان المناسب لهذا النوع من الأجسام، هو خلق وسط لتقسيمه بشكل طبيعي، وتحويله لأقرب شكل للساعة الرملية، لذا يعتبر موديل الـA-line موديلًا مثاليًا لهذا الجسم، فهو يتميز بأنه ضيق في الجزء الأعلى منه، ثم يبدأ في الاتساع بصورة بسيطة حتى نهايته، ما يعطي الفستان شكل حرف الـA، كذلك موديل السمكة والـsheath dress يعتبران موديلين مثاليين لهذا الجسم، ولكن احرصي على اختيارهما، بحيث يكون هناك تفاصيل في منطقة الوسط لإظهاره.

- الموديلات التي يفضل تجنبها: موديل الـempire.



الجسم على شكل الساعة الرملية :



وهو الجسم المثالي الذي يكون فيه الجزء الأعلى والجزء الأسفل بنفس العرض مع صغر حجم الوسط بشكل ملحوظ، ولأنه الجسم المثالي، فبإمكانك ارتداء أي موديل تحبينه، وسيظهر في غاية الأناقة عليكِ.

- الموديلات التي يفضل تجنبها: يفضل تجنب موديل الـempire، حيث إنه يخفي وسطك الصغير الذي يعتبر نقطة القوة في جسمك.



الجسم على شكل التفاحة :



يتميز بأن الجزء العلوي المتمثل في منطقة الأكتاف والصدر والبطن أكبر من الجزء السفلي مع عدم وجود الوسط.

الموديل المثالي لهذا النوع من الأجسام هو الـempire، والذي يتميز بوجود قصة تحت الصدر مباشرةً يبدأ من بعدها الفستان بالاتساع، يخلق هذا الموديل التوازن المطلوب بين قسمي الجسم، مخفيًا بذلك صغر حجم الجزء السفلي وإظهاره بشكل أعرض قليلًا.

- الموديلات التي يجب تجنبها تمامًا: موديل السمكة، كذلك الفساتين الضيقة أو ما يطلق عليها الـsheath dresses.



الجسم على شكل الكمثرى :



يتميز هذا الجسم بأن الجزء الأعلى فيه أصغر بشكل ملحوظ من الجزء الأسفل، وعليه فإن من الطبيعي اختيار فستان يظهر الجزء الأعلى أعرض قليلًا، وفي نفس الوقت يخفي الجزء السفلي قدر الإمكان، ويعتبر الفستان الـball gown أو ما يطلق عليه فستان سندريلا اختيارًا مثاليًا.

ويتميز موديل سندريلا بقصة الوسط التي تأتي مباشرةً على آخر منطقة رفيعة في الجسم، الكمثرى وهو الوسط ثم يبدأ الفستان بالاتساع بعد ذلك مخفيًا تحته الجزء السفلي العريض، اختاريه بقصة صدر مربعة أو تطريز بارز في الجزء العلوي منه، أو اختاريه بأكتاف حادة لزيادة حجم الجزء العلوي وتمتعي بمظهر مثالي.

الموديلات التي يجب تجنبها تمامًا: موديل السمكة إذا كان الجزء السفلي ممتلئًا بشكل كبير، موديل الـA-line، موديل الـEmpire.