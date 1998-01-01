شاهد: آليات عسكرية أمريكية في شوارع القدس استعدادا لمناورة مع جيش الاحتلال

القدس المحتلة / سما /

شوهدت آليات وناقلات تابعة للجيش الأمريكي في شوراع مدينة القدس، وهي في طريقها إلى الجنوب، بهدف المشاركة في المناور العسكرية المشتركة الضخمة والتي ستبدأ في الرابع من مارس- آذار المقبل.

وبحسب مواقع عبرية فإن الجيشين سيجريان المناورة تحت مسمى "جونيبر كوبرا 2018" وذلك في 4 مارس القادم وستستمر لـ 11 يوماً.

وأوضحت المواقع بأن المناورة سيتبعها مناورات متفرقة تستمر حتى نهاية الشهر نفسه وذلك بمشاركة 2,500 جندي أمريكي و 2,000 جندي من وحدات الدفاع الجوي الإسرائيلي

وسيستخدم خلال المناورات منظومات الاعتراض "حيتس" و "القبة الحديدية" و "الباتريوت" و "مقلاع داود"

وذكرت أن الجيشين سيتدربان على عمليات الإنزال الجوية، "خلف خطوط العدو"، برًا وبحرًا، إلى جانب عمليات إنقاذ لجنود جرحى داخل أراضي العدو، والتدريب على القتال في ساعات الليل.

وأوضحت أن التدريب سيشمل القتال في مناطق مأهولة بالسكان، حيث سيجري في قاعة "تساليم" العسكرية، بالإضافة إلى القتال الجوي وعمليات الإنزال بواسطة المروحيات.

ونوهت إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي سيُشارك مع سلاح البحرية الأمريكية في التدرب على دعم القوات البرية والبحرية من خلال المساعدة في إطلاق النار، وشن الضربات الجوية، والحرب الإلكترونية، والاستطلاع الجوي.