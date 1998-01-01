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ليبرمان: قواتنا تحبط نحو 30 هجوما أسبوعيا في الخليل

الثلاثاء 27 فبراير 2018 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: قواتنا تحبط نحو 30 هجوما أسبوعيا في الخليل



القدس المحتلة / سما /

 ادعى أفيغدور ليبرمان وزير الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش والأمن تحبط من 20 إلى 30 هجوما أسبوعيا في الخليل.

جاء ذلك خلال قيام ليبرمان إلى جانب رئيس الأركان غادي آيزنكوت وقائد المنطقة الوسطى "الضفة الغربية" روني نوما ومنسق الأنشطة الحكومية يؤاف مردخاي بزيارة لمستوطنات الخليل.

وأشار ليبرمان إلى أن قوات الأمن تعمل بجد حتى يتمكن المستوطنون من الاحتفال بعيد البوريم بهدوء. مشيرا إلى أنه خلال الأشهر الماضية كان هناك نشاطات واسعة لمكافحة "الإرهاب" في الضفة وخاصةً في الخليل.

#ليبرمان #الخليل #عمليات

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