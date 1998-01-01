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الشبيبة تنظم محاضرة حول نظم المعلومات وحماية الخصوصية في بلدة فلامية

الثلاثاء 27 فبراير 2018 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

ضمن سلسلة الفعاليات الثقافية والتربوية التي تنفذها حركة الشبيبة الطلابية / إقليم قلقيلية، تم تنظيم محاضرة بعنوان ”نظم المعلومات وحماية الخصوصية في ثورة المعلوماتية” وذلك في مدرسة فلامية الثانوية المختلطة في محافظة قلقيلية وبمشاركة وحضور ابو سائد قواس مسؤول حركة الشبيبة الطلابية في حركة فتح إقليم قلقيلية، وهناء الحاج حسن منسقة انشطة حركة الشبيبة الطلابية في محافظة مدارس الاناث، ولبنى مراعبة مديرة المدرسة، وحاضر فيها المتخصصة في نظم المعلومات هديل عكاس .

مديرة المدرسة رحبت بالحضور، شاكرة حركة الشبيبة الطلابية على استهدافها لطلبة المدرسة بهذه المحاضرة التوعوية الهامة، خاصة في ظل ثورة المعلومات، وأثرها الكبير بالحياة المعاصرة.

من جانبه شكر قوّاس أدارة المدرسة وطاقمها التدريسي على الجهود البناءة التي تقدمها في إطار رفع مستوى الوعي الوطني وعلى التعاون مع حركة الشبيبة الطلابية، موضحا ان تنظيم المحاضرة يهدف الى رفع الوعي لدى الطلبة بالخصوصية والامن التعلق بوسائد التواصل الاجتماعي والإلكتروني، وسبل الحماية من الاختراق او الابتزاز.

اما هديل عكاس المتخصصة في نظم المعلومات والحماية الإلكترونية، فقد ناقشت مع الحضور مفهوم امن المعلومات، والخصوصية في التعامل الاثيري عبر الشبكة العنكبوتية، ووسائل الحماية للمعلومات الشخصية، واليات التعامل مع المجهول في عصر ثورة التكنولوجيا والمعلوماتية، واليات التعامل مع الابتزاز الالكتروني.

#الشبيبة #نظم المعلومات

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