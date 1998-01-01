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جمعية المرأة العاملة تنفذ فعالية ترفيهية صحية

الثلاثاء 27 فبراير 2018 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اختتمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ضمن مشروع الرفاهية النفسية والحقوق الصحية للمجتمعات المهمشة ، فعاليات ترفيهية وصحية لأطفال ونساء منطقة توانه في ساحة مجلس قروي في توانه.


شارك في هذا اللقاء 50 من الأمهات والأطفال انقسمت الفعاليات الى قسمين: محاضرة صحية حول مرض السرطان بالتعاون مع مختبرات مديكير ، تم الحديث عن أهمية الكشف المبكر ويكون ب 3 طرق هي ( الفحص الذاتي ، والفحص السريري ، والفحص الديموغرافي) ، وأهمية ذلك في الوقاية والعلاج .


وبدأت النشاط التفريغي الاخصائية في الجمعية : ميساء ابوريان ، تخلل الأنشطة " بنشاط تعارفي ما بين المشاركين وألعاب شعبية وحركية بهدف التنشيط والوصول الى مستوى نشاط موحد بين الاطفال " .


وتحدثت الأخصائية في الجمعية : نفين خليل عن نشاط الأقنعة عبر الاطفال عن العديد من الأصوات والشخصيات المختلفة ، والتي بدورها تساعد في تفريغ المشاعر والانفعالات, وفيها أطلق الاطفال العنان لها لتعلو عالياً بحركات عشوائية في المكان . 


وتزين المكان والوجوه برسومات اختارها الاطفال من ألوان الطبيعة والظروف السياسية التي تعيشها توانه ، فتنوعت ما بين علم فلسطين وورود وأشكال حيوانات ، ومن ثم تناولت الأخصائيات ألعاب تليماتش ومسابقات لتكون الامهات شريكات مع اطفالهن بالرسم والالعاب لتلمس الاحتياجات المختلفة. 


وانتهى اليوم الترفيهي والصحي بتنفيذ نشاط تطير الامنيات من خلال البالونات التي حلقت في سماء توانه مع توصيات الامهات في تنفيذ انشطة مختلفة خلال الايام القادمة ، وهي عبارة عن مساحة امنه لهن ولأطفالهن ، ملامسة احتياجاتهن النفسية والاجتماعية.


وفي نفس السياق عبروا الاطفال عن سرورهم و فرحهم بالمشاركة واعادة تلك الانشطة باستمرار ، ووجهوا شكرهم لطاقم الجمعية في تنفيذ الفعالية .

#المرأة العاملة

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