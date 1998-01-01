أهم نصائح للتعامل مع الزوج الكتوم

وكالات / سما /

اولا عليكِ معرفة اما اذا كانت تلك طبيعة زوجكِ الهادئة ام أنه لم يكن كذلك وتغير, ولا تقيسي بين الخطوبة والزواج أو بين أول الزواج وما بعده, لان فترة الخطوبة وبداية الزواج تكون المشاعر فيها فياضة ويرغب كلا الطرفين في معرفة الآخر وإسعاده وإسعاد نفسه، وعليكِ ان تعلمى ان هذا الأمر سيتطلب منكِ الصبر، لأن بعض الطباع يحتاج وقتا طويلاً.

فإذا كان زوجكِ قد تغير وكنتما على تواصل دائم خلال سنوات ثم حدث فتور فعليكِ بالقيام بالآتى:

- حاولى معرفة إذا كنت قد أهملتيه لفترة ما بسبب العمل والأطفال وغيرها، فابدأى بإظهار اهتمامك به من جديد.

- إذا كان قد قل اهتمامك بنفسك واهتمامك بالوجود بجانبه لفترة ما، فاهتمى بمظهرك أمامه وشاركيه اهتماماته وهواياته.

- تجنبى الحديث معه أثناء انشغاله بعمل يحبه او اهتمامه بمباراة.

- تشاوري معه في اي مشكلة تواجهكِ واطلبي رأيه.

- شجعيه وامدحيه عندما يفعل شيئاً إيجابياً.

- لا تنسى إرسال رسائل عاطفية له فذلك سيساعده على التجاوب والتواصل معكِ باستمرار وعبرى له فيها عن حبك.

- لا تلحي عليه دائما، بل دعيه يفعل ما تريدين بهدوء وذكاء.

- بادرى باحتضانه وتقبيله باستمرار وبدون مناسبة، وامسحي علي شعره لتوصيل شعورك وتواصلك معه عن طريق حاسة اللمس.

- لا تغادري المنزل لعملك او تسمحي له بمغادرة المنزل لعمله قبل أن تقبلان بعضكما قبلة الصباح.

اذا كانت هي طبيعته فعليكِ أن تعتادي قليلاً علي الأمر ولا تلحي عليه كثيراً, ولكن عليكِ اتباع هذه الأمور:

- عليكِ بأن تهتمي بما يلفت نظره من الموضوعات مثل الرياضة والسيارات والتكنولوجيا ولو بشكل ما, واسأليه عن تلك الموضوعات.

- لا تتحدثي أمامه عن اهتمامات أنثوية مثل الموضة وغيرها.

- حاولى الاهتمام بالموضوعات المشتركة بينكما مثل الفنون والأفلام, والكتب, والرحلات, والهوايات.

- عليكِ القيام بهواية تحبينها في المنزل حتي لا يضايقكِ صمته الى أن يعتاد على الحديث معكِ .

- حددي لنفسكِ أنشطة أخري غير الاهتمام به، ولا تجعليه محور حياتكِ فعليكِ القيام ببعض الأعمال حتي لاتشعري بالملل من انتظار قدومه للمنزل, بينما يصل هو متعباً يريد الراحة والهدوء.

- كونى لطيفة فلا تلوميه عندما يحكي لكِ عن موقف ما أو خطأ في العمل كوني صديقة له.

- تجنبى إنتقاده دائماً وانصحيه بلطف .