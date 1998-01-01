﻿عمرو دياب يعود إلى زوجته ويبدأ التجهيز لألبومه الجديد

عالم الفن

بعد شهور من الانفصال، تصالح المطرب المصري عمرو دياب مؤخرا مع زوجته زينة عاشور، التي ابتعدت عنه بعد انتشار شائعات علاقته بالممثلة دينا الشربيني وظهورهما سويا في أكثر من مكان، إلا أن هذه العلاقة قد انتهت مؤخرا وهو ما تأكد بعد الغاء دينا متابعتها لعمرو دياب على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»، ونجح أبناء عمرو دياب وزينة في جمع الشمل بينهما، وانتشرت صور لهما مجددا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد الصلح.



من جهة أخرى يواصل «الهضبة» التجهيز لألبومه الجديد المقرر طرحه هذا العام «2018»، وبعد النجاح الذي حققه البوم «معدي الناس» الذي طرحه العام الماضي.



وبدأ دياب سماع عدد من الأغيات، ووقع اختياره على بعضها، إلا أنه يواصل الاستماع لمزيد من الأغاني حتى يفاضل بينها جميعا ويقع اختياره في النهاية على الأغاني التي سيضمها الألبوم الجديد، الذي سيشهد وجود أسماء جديدة من الشباب الموهوب في كتابة الشعر والتلحين.



كما سيتعاون في الألبوم الجديد مع الملحن عمرو مصطفى، الذي غاب عن ألبومات الهضبة عدة سنوات، ليعود بقوة في ألبوم معدي الناس بأغنيتين من أهم أغاني الألبوم.