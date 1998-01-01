فيديو.. الكنديون غاضبين من رئيس وزرائهم بسبب رقصه على الطريقة الهندية!

وكالات / سما /

أثار رئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو"، غضب الكنديين، بعد ظهور في مقطع فيديو، مرتدياً الزيّ التقليديّ الهنديّ، ويشارك الجالية الهندية في كندا احتفالاتهم، ويدخل في وصلة رقص بالهندي.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فيديو "ترودو" مت آثار غضب العديد من الكنديين، مطالبين بأن يتمسك بالمراسم والتقاليد.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، التقى الجمعة، نظيره الكندى وذلك عقب مرور نحو أسبوع من وصول الأخير إلى نيودلهي في أول زيارة رسمية للبلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن "مودى" و"ترودو"، اجتمعا فى القصر الرئاسى بالعاصمة "نيودلهي"، لمناقشة بعض القضايا مثل التجارة والدفاع والتغير المناخى، بالإضافة إلى التعاون بشأن الطاقة النووية المدنية، وأضافت الشبكة، أن رئيس الوزراء الكندى التقى أيضا بوزيرة الخارجية الهندية "سوشما سواراج".