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وفاة عالم عراقي أصيب بنوبة قلبية في برنامج تلفزيوني (شاهد)

الثلاثاء 27 فبراير 2018 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة عالم عراقي أصيب بنوبة قلبية في برنامج تلفزيوني (شاهد)



بغداد / وكالات /

توفي عالم اجتماع عراقي؛ إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة، خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني.

عالم الاجتماع العراقي، فالح عبد الجبار (72 عاما)، وخلال مشاركته في برنامج عبر قناة "الحرة" الأمريكية، تعرض لأزمة قلبية حادة، ليتدخل طاقم البرنامج وينقله إلى المشفى.

يذكر أن عبد الجبار كان مشاركا في البرنامج التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية من العاصمة اللبنانية بيروت.


وبعد ساعات من نقله إلى مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، فارق فالح عبد الجبار الحياة.

يذكر أن فالح عبد الجبار هو أحد أبرز علماء الاجتماع في العراق، وتناول في بعض دراساته التركيبة العشائرية والطائفية في العراق، ودورها في تأسيس الدولة الحالية.

وغادر عبد الجبار العراق عام 1978. ليعمل أستاذا وباحثا في علم الاجتماع بجامعة لندن، إضافة إلى تدريسه علم الاجتماع في كلية بيركبيك، التي منحته قبل ذلك شهادة الدكتوراه.

#عالم عراقي #وفاة #برنامج

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