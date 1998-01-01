فيديو: ملك الأردن لا ينام الليل والسبب .. ؟

عمان / وكالات /

كشف العاهل الأردني الملك عبد الله عن هواجسه حيال الوضع الأردني الداخلي، مشيرا إلى أنه لا ينام الليل وهو يفكر بالمشاكل الراهنة.



وكان الملك عبد الله يتحدث إلى عدد من وجهاء قبيلة بني صخر والمتقاعدين العسكريين بمنزل الشيخ بركات الزهير بمنطقة الموقر في البادية الوسطى.

وقال العاهل الأردني إن أكثر ما يقلقه ويجعله لا ينام الليل، هو التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن، مشيرا إلى أن "المواطن الأردني يجب أن يلمس التقدم نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل."



وتحدث عن جلب الاستثمارات من الخارج، وإقامة الشركات والمصانع، في سبيل تحقيق هذه الرؤية.



وتحدث عن أنه سيتوجه اليوم الثلاثاء إلى الهند، حيث ترغب بفتح خط تجاري مع الأردن بهدف الاستفادة من العراق وإفريقيا وإقامة المصانع والشركات بسبب توفر التجارة الحرة بين الأردن وإفريقيا وأوروبا ودول أخرى، وهناك الصين أيضا.



وقال إن الهدف هو النمو، وحماية الطبقة الوسطى، ويجب أن نرى المسؤولين في الميدان، ويتحدثوا مع المواطنين، وإلا فليرحلوا. وقالك يجب أن نفكر باحتياجات الأردن، وأن يذهب الشباب نحو التدريب المهني.



وعن الحرب في سوريا، قال العاهل الأردني إن الحل السياسي لا زال بحاجة لمزيد من الوقت، مشيرا إلى العبء الذي يمثله اللاجئون على الأردن وموارده، وحيث أن من بين 10 ملايين هم عدد السكان، هناك 7 ملايين أردني فقط.



ورد الملك عبد الله على المزاعم التي تتحدث عن الوطن البديل من قبل البعض، مؤكدا أنه لن يقبل ذلك كما رفضه منذ البداية، وأنه لا يوجد شيء اسمه وطن بديل.