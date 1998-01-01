الممثل "مهند" يهدي زوجته ساعة بـ27 ألف دولار

عالم الفن

أهدى الممثل التركي الشهير، كفانج تاتلي توغ، المعروف عربياً باسم “مهند”، زوجته ساعة بقيمة 100 ألف ليرة تركية، ما يعادل نحو 27 ألف دولار، وذلك في ذكرى زواجهما الثاني.

وشوهد مهند قبل أيام هو وزوجته باشاك ديزر، يقصدان متجراً شهيراً لبيع الساعات، في منطقة “نيشان تاشي” بقلب إسطنبول، ليتم الكشف لاحقا عن الهدية القيمة التي قدمها مهند لزوجته، بحسب الإعلام التركي.

وصادف 19 شباط/فبراير الجاري، الذكرى الثانية لزواج مهند وديزر، حيث أحيا الزوج لوحدهما المناسبة في إحدى مطاعم إسطنبول.

وفي نفس السياق، كشف مهند عن رضاه حتى الآن عن الايرادات التي حققها فلمه “هيا يا بني”، الذي بدأ عرضه قبل أيام، مبيناً في تصريح صحافي، أن ردود الأفعال على فلمه الجديد جيدة.

وكشف أنه سيشارك في العام الجاري، في تصوير فيلمين على الأقل، من بينها فلم يجسد فيه دور الزعيم التركي مصطفى كمال أتاتورك، حيث وصله العرض ويقوم بدراسته.

واشتهر مهند (35 عاماً) في العالم العربي، بعد أن لعب عدة أدوار في عدة مسلسلات دبلجت للعربية، لاقت استحساناً في العالم العربي، منها مسلسل “نور”، ومسلسل “العشق الممنوع″.