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الفدائي يلاقي شقيقه الجزائري اليوم ودياً

الثلاثاء 27 فبراير 2018 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفدائي يلاقي شقيقه الجزائري اليوم ودياً



الجزائر / سما /

يلتقي منتخبنا الوطني بشقيقه الجزائري اليوم الثلاثاء، في مباراة ودية يحتضنها استاد "5 جويلية" بالعاصمة الجزائر.

وتأتي المباراة ضمن المعسكر التدريبي الخارجي، الذي يجريه الفدائي، في إطار تحضيراته المتواصلة لمواجهة المنتخب العماني ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أسيا 2019.

وأجرى المنتخب الفدائي، حصة تدربية يوم أمس، ركّز فيها الجهاز الفني على الجانب الفني والتكتيكي.

وأشار خوليو سيزار المدير الفني لمنتخبنا، إلى أن الفدائي سيخوض لقاءً وديً مع المنتخب الأولمبي الجزائري، وذلك على ملعب خمسة جويلية في العاصمة الجزائرية، عند تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القدس، والسادسة مساءً بتوقيت الجزائر .

وأعرب سيزار عن سعادته بالتزام اللاعبين وتعاونهم مع الجهاز الفني، موضحاً أن هذا المعسكر التدريبي يعتبر فرصة حقيقية للطاقم الفني الجديد للتعرف عن قرب على اللاعبين ومستواهم، داعياً اللاعبين ان يكونوا على قدر المسؤولية في مباراة الغد.

ووجه سيزار باسم الطاقم الفني والاداري شكره الجزيل للجماهير الفلسطينية على دعمهم وتشجعيهم المتواصل للفدائي، متمنياً إسعادهم من خلال تقديم أداء و نتائج جيدة في المبارايات القادمة.

#المنتخب الوطني #الجزائر

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