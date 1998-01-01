بالفيديو.. وزير أوكراني يغمى عليه لحظة إهانته لروسيا

روسيا اليوم

أصيب وزير أوكراني بالإغماء خلال إلقائه كلمة في منتدى بالعاصمة كييف، وفق ما ذكره موقع "بوليتنافيغاتور" الإخباري.

وأفاد الموقع بأن وزير السياسة المعلوماتية الأوكراني يوري ستيتس، وعد في بداية كلمته بأن يكون "صريحا ومخلصا"، ومراعيا قدر الإمكان لـ"الدبلوماسية".

ومن ثم خاطب ستيتس كلا من النائب عن الاتحاد الأوروبي ريبيكا هارمز والسفيرة الأمريكية في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش، اللتين كانتا حاضرتين، قائلا "لقد قلتم إن شبه جزيرة القرم هي أوكرانية، وروسيا محتلة.. أنظروا إلى أختيم تشيغوز.. لقد سجنوه لهذه الكلمات.. أنتم اللاحقون".

وحال تفوهه بتلك التحذيرات بدأ صوته بالارتجاج ليغادر المنصة قبل إكمال كلمته ولكنه وقبيل وصوله إلى الكواليس فقد وعيه وسقط أمام الحضور.

وتقدمت عريفة الحفل باعتذار للحضور، وقالت إن الوزير أصيب بوعكة صحية.

يذكر أنه في سبتمبر 2017 حكمت محكمة بالقرم على أختيم تشيغوز نائب رئيس "مجلس تتار القرم" بالسجن 8 سنوات بعد اتهامه بـ "تنظيم أعمال شغب أمام برلمان القرم" في فبراير 2014 عشية الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا.

وفي وقت لاحق، عفا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تشيغوز بناء على طلب من مفتي مسلمي القرم.