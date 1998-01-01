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برشلونة يحمل الاتحاد الإسباني مسؤولية ضغط المباريات

الثلاثاء 27 فبراير 2018 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يحمل الاتحاد الإسباني مسؤولية ضغط المباريات



وكالات / سما /

دخل فريق برشلونة المرحلة الحاسمة من عمر مسابقة الدوري الإسباني، ويرغب بشدة في حسم اللقب مبكرًا خلال هذا الأسبوع الحاسم من عمر الليجا.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد.

ويعتبر هذا الأسبوع هو الحاسم بالنسبة لبرشلونة، حيث سيلعب فيه ثلاث مباريات متتالية، بدأها مع جيرونا وفاز عليه بستة أهداف لهدف، وسيلاقي لاس بالماس يوم الخميس المقبل، ويختتم هذه المباريات أمام أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل في قمة لقاءات هذه الجولة.

ولكن ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن برشلونة يشعر بالاضطهاد من قبل الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا بسبب مواعيد لقائي لاس بالماس وأتلتيكو مدريد.

وأشارت الصحيفة أن برشلونة قد لعب مساء السبت الماضي أمام جيرونا، وكان يتوجب عليه أن يلعب لقاء لاس بالماس مساء اليوم أو غد حتى يكون جاهزًا للقاء أتلتيكو مدريد يوم الأحد، ولكنه سيلعب مساء الخميس، عكس أتلتيكو مدريد الذي سيلعب مباراته يوم الأربعاء، مما يعطي أفضلية للفريق المدريدي.

 

وأضافت الصحيفة أن إدارة برشلونة غاضبة من تصرفات الاتحاد الإسباني، حيث من المعروف أن اللاعب يحتاج لمدة 72 ساعة حتى يعيد جسده لحالته الطبيعية بعد المباراة، ولكن الفريق الكتالوني لديه 60 ساعة فقط قبل مباراة الأتلتي المصيرية في عمر الدوري.

وبرشلونة بذلك يحمل الاتحاد الإسباني مسؤولية ضياع لقب الليجا بسبب هذه المواعيد الظالمة، حيث سيكون إرنستو فالفيردي مدرب الفريق مجبرًا بمشاركة اللاعبين الاحتياطيين في مباراة لاس بالماس المقبل من أجل الاستعداد جيدًا لمباراة أتلتيكو مدريد.

#برشلونة #الاتحاد الاسباني

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