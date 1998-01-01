ميلان يتوصل إلى اتفاق للتعاقد مع بيبي رينا

وكالات / سما /

بدأ ميلان العمل على تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث أن نادي الروسونيري يقترب من التعاقد مع الحارس الدولي الإسباني بيبي رينا الذي أصبح على أعتاب الرحيل عن نابولي مع نهاية الموسم الجاري.

وحسب صحيفة “La Gazzetta dello Sport” فإن ميلان توصل إلى اتفاق مبدئي مع بيبي رينا ووكيل أعماله خوخي مينديز، على ضم الحارس الإسباني في صفقة انتقال حر مجانية بعد نهاية عقده مع نابولي الصيف المقبل.

ونقلاً عن نفس المصدر فإن إدارة ميلان دخلت في مفاوضات دامت لأسابيع مع خوخي مينديز وكيل أعمال بيبي رينا وفي النهاية تم الاتفاق على انضمام الحارس المخضرم إلى فريق جاتوزو بعقدٍ يمتد لموسم واحد قابل للتجديد لموسمٍ إضافي.

ودائماً حسب صحيفة “La Gazzetta dello Sport” فإن نابولي يعلم باتفاق رينا المسبق مع ميلان لذلك تم تجميد مفاوضات تجديد عقد الحارس الإسباني، حيث ان إدارة النادي بدأت بالفعل في دراسة الخيارات المطروحة لتدعيم مركز حراسة المرمى.

وينتهي عقد بيبي رينا (35 سنة) مع نابولي مع نهاية الموسم الجاري، هو الذي عاد للنادي الإيطالي في صيف 2015 قادماً من بايرن ميونخ مقابل 2 مليون يورو.