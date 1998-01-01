كرستيانو لن يسافر إلى برشلونة ويغيب أمام إسبانيول

وكالات / سما /

أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية المقربة من نادي ريال مدريد أن النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو لن يكون ضمن قائمة فريقه المسافرة إلى مدينة برشلونة لمواجهة مضيفه إسبانيول اليوم الثلاثاء.

وأفادت الصحيفة الإسبانية الصادرة من العاصمة مدريد أن كرستيانو رونالدو سيبقى في “مدريد” ولن يسافر إلى “برشلونة” لمواجهة إسبانيول، حيث سيحصل على قسطاً من الراحة قبل مواجهة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة إسبانيول مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني، قبل مواجهة خيتافي على ملعبه “سانتياجو برنابيو” السبت القادم في الجولة الثامنة والعشرين.

ولم تتطرق الصحيفة إلى مشاركة رونالدو في مباراة خيتافي، إلا أنها أكدت غيابه عن مباراة اليوم من أجل الحصول على الراحة قبل لقاء باريس سان جيرمان المرتقب.

ويسافر ريال مدريد إلى العاصمة الفرنسية لمواجهة باريس سان جيرمان في السادس من مارس القادم ضمن إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتعتبر فرصة الفريق أكبر للتأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز ذهاباً بثلاثة أهداف مقابل هدف، بجانب إمكانية غياب الثنائي نيمار دا سيلفا وماركينيوس في صفوف منافسه.