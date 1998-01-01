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سان جيرمان يكشف عن طبيعة إصابة نيمار وماركينيوس

الثلاثاء 27 فبراير 2018 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سان جيرمان يكشف عن طبيعة إصابة نيمار وماركينيوس



وكالات / سما /

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن المدة التي سيغيب عنها الثنائي البرازيلي نيمار دا سيلفا وماركينيوس، دون الكشف عن مدة غيابهما.

وأصيب نيمار وماركينيوس خلال المباراة التي انتهت مساء الأحد بفوز باريس سان جيرمان على مارسيليا بثلاثية نظيفة في الدوري الفرنسي.

وقال النادي الباريسي في بيانٍ رسمي عبر موقعه الألكتروني “نيمار يعاني من إلتواء في الكاحل وشرخ في العظمة الخامسة في مشط القدم، وماركينيوس مصاب بشد عضلي من الدرجة الأولى”.

ووفقاً  لمصادر صحفية فإن إصابة نيمار تحتاج لشهر كامل على الأقل من أجل الشفاء منها، وذلك في حال لم يحتاج للخضوع لعملية جراحية التي ستبعده عن الملاعب لفترة أطول.

وبذلك حتى الآن يغيب نيمار عن مواجهة باريس سان جيرمان وريال مدريد ضمن إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بشكلٍ رسمي، لتكون ضربة قوية للفريق بعد الخسارة ذهاباً بثلاثة أهداف مقابل هدف.

#باريس سان جيرمان #نيمار

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