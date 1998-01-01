جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العرب يطالبون بدعم دولي لفلسطين خلال اللقاء بالاتحاد الأوروبي

الإثنين 26 فبراير 2018 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
العرب يطالبون بدعم دولي لفلسطين خلال اللقاء بالاتحاد الأوروبي



بروكسل / سما /

عقد الوفد الوزاري العربي والذي يضم الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء خارجية كل من الأردن وفلسطين والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، اجتماعاً هاما في بروكسل اليوم الإثنين، مع نظرائهم من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والممثلة العليا للسياسة الأوروبية "فيدريكا موجريني".

وأوضح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان صحافي له، أن القضية الفلسطينية كانت المسألة الوحيدة التي طرحها الوزراء العرب على طاولة النقاش، حيث شدد أبو الغيط في حديثه على خطورة تداعيات الخطوة الأمريكية المُزمعة بنقل السفارة في مايو القادم بالتزامن مع ذكرى النكبة، مُثمناً المواقف الأوروبية الملتزمة بالقانون الدولي و الرافضة لتوجهات الإدارة الأمريكية في هذا الموضوع، ومؤكداً ضرورة اضطلاع الدول الأوروبية بدورٍ أكثر فاعلية في دعم مسار التسوية السياسية بين فلسطين وإسرائيل.

وأضاف، إن الوفد الوزاري العربي دعا الدول الأوروبية إلى ممارسة التأثير على الإدارة الأمريكية لضمان خروج خطة السلام التي تعتزم طرحها بشكل ينسجم مع الأسس المرجعية المتفق عليها لعملية السلام، وكذلك مع مقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مُضيفاً أن الوفد دعا الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى الإقدام على هذه الخطوة الهامة التي من شأنها تعزيز فرص السلام، كما ناقش الوزراء البدائل المطروحة لتحريك ملف التسوية في حال أصرت الولايات المتحدة على التخلي عن دورها كوسيط نزيه بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأوضح عفيفي، أن الوزراء العرب شددوا على أهمية الحفاظ على دور "الاونروا" التي تقدم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين، كما ينطوي استمرارها في أداء عملها على رسالة سياسية بأن قضية اللاجئين تظل واحدة من أهم قضايا الوضع النهائي.

#السداسية #العرب #الاتحاد الأوروبي

أخبار ذات صلة

عزام الاحمد

عزام الاحمد : التقيت نصر الله بناء على طلبه وهذا ما دار خلال اللقاء

الحمدلله يلتقي نواب حماس

الحمد الله يلتقي وفدا من نواب التشريعي عن حركة حماس وهذا ما دار خلال اللقاء

الرئيس عباس وترامب

تأجيل اللقاء المرتقب بين الرئيس الفلسطيني وترامب في واشنطن

الاحمد - ارشيف

الاحمد : اللقاء بين الرئيس عباس وهنية بات قريبا ..ويتحدث عن وضع الموظفين في غزة

الرئيس عباس و الشاعر

حماس تخرج عن صمتها وتوضح طبيعة اللقاء الاخير بين الشاعر والرئيس عباس

مواصلات مجانية لطلبة جامعات غزة بدعم سعودي تركي

الأكثر قراءة اليوم

فيديو.. جزيرة فائقة الترف مخصصة للنساء فقط

باحث سعودي: على حماس أن تختار إما خندق السلام مع إسرائيل أو خندق إيران

دحلان والمشهد السياسي القادم..د. أحمد يوسف

إسرائيل تزعم :سقوط الطائرة الإسرائيلية كان "خطأ مهنيا"

هل فقد حسن حسني القدرة على المشي؟

الشاباك يزعم: الأوضاع في قطاع غزة خطيرة لكنها لا تنذر بوقوع كارثة إنسانية

إضراب شامل في الوزارات والمؤسسات الحكومية بغزة

الأخبار الرئيسية

السنوار-ارشيف

السنوار : حماس مستعدة لتسليم الجباية للحكومة الفلسطينية

عزام الاحمد - ارشيف

الثانية خلال اسبوعين .. عزام الاحمد يصل العاصمة المصرية القاهرة

وفد حماس في القاهرة

الجزيرة : هذا ما يجري مع وفد حماس بالقاهرة

الوفد المصري

الوفد الأمني المصري يواصل لقاءاته بغزة ويلتقي مدير المعابر لوضع آلية لعمل معبر رفح

الاسير حسن سلامة

الحلقة الثانية.. تفاصيل تنشرها القسام لأول مرة عن "الثأر المقدس"

الاتصالات الفلسطينية