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السنوار : حماس مستعدة لتسليم الجباية للحكومة الفلسطينية

الإثنين 26 فبراير 2018 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
السنوار : حماس مستعدة لتسليم الجباية للحكومة الفلسطينية



غزة / سما /

انتهت الاثنين جلسة المشاورات بين الوفد المصري ورئيس حماس في غزة يحي السنوار في قطاع غزة، ومدير عام قوى الأمن الداخلي في غزة توفيق أبو نعيم، وذلك بعد حوالي 4 ساعات من المشاورات.

وأكد القيادي بحركة حماس يحيى السنوار، للوفد المصري، أن حركته مستعدة لتسليم الجباية المالية عن الشهر الجاري للحكومة الفلسطينية في حال وجود ضمانة بتسليم رواتب موظفي حماس هذا الشهر.


من جهته أكد الوفد المصري أن خطوة الحكومة استيعاب 20 ألف موظف ضمن موازنة العام قرار هام ويجب البناء عليه.


وطلب الوفد من حركة حماس  بوقف الاضراب الذي جرى الاثنين لكن السنوار قال إن لا علاقة لحماس فيه وإنما متعلق بالنقابات.

#السنوار

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