رسمياً.. أتلتيكو مدريد يعلن انتقال كاراسكو وجايتان إلى الصين

وكالات / سما /

أعلن نادي العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد، عبر شبكات التواصل الاجتماعية اارسمية، عن توصلهم إلى إتفاق رسمي مع نادي داليان يفانغ الذي يشارك في الدوري الصيني، لبيع ثنائي الفريق البلجيكي يانيك كاراسكو والأرجنتيني نيكولاس جايتان في الميركاتو الصيفي المقبل.

ونشر نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بياناً رسمياً عبر موقعه الألكتروني الرسمي قائلاً: “توصل نادينا إلى اتفاق رسمي مع نادي داليان يفانغ الصيني، لبيع البلجيكي يانيك كاراسكو الذي وصل إلى الفريق في عام 2015، أنه لاعب موهوب للغاية وكان يدافع دائماً عن قميص النادي، لذلك نقول له وداعاً مع كل التوفيق”.

وأضاف: “لعب البلجيكي يانيك كاراسكو مع نادي أتلتيكو مدريد 124 مباراة، 81 في الدوري الإسباني، و16 كأس الملك، و26 في بطولة دوري أبطال أوروبا، ومباراة وحيدة في الدوري الأوروبي”.

وأكمل: “نريد أيضاً كل التوفيق للأرجنتيني نيكولاس جايتان، بعد ارتداء قميص فريق أتلتيكو مدريد في 49 مباراة منذ انضمامه في عام 2016، ويواجه الأن تحدياً في الدوري الصيني، وبالتأكيد نتمني له التوفيق”.