رسمياً .. اليويفا لن يستخدم تقنية الفيديو في دوري أبطال أوروبا

وكالات / سما /

عكس ما كان متوقعاً أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر رئيسه السلوفيني ألكسندر شيفرين عن عدم استخدام تقنية الفيديو لتصحيح القرارات النحكيمية في منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، على الرغم من أن تقنية الفيديو ستكون حاضرة في الدوري الإسباني والإنجليزي وقبلهما كأس العالم 2018 في روسيا.

وحضر ألكسندر شيفرين فعاليات الاجتماع السنوي لمجلس رابطة كرة القدم الدولية حيث تحدث عن تقنية الفيديو قائلاً “تقنية الفيديو ستستخدم للمرة الأولى في بطولة كبيرة في كأس العالم المقبلة على الأرجح،، لكن قرارنا في اليويفا ألا نستخدم هذه التقنية في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، أنا أؤكد ذلك بصفقة رسمية الآن”.

وأضاف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قائلاً “أنا لست ضد استخدام تقنية الفيديو على الإطلاق، بل التقنية هي مستقبل كرة القدم وهذا أمر لا مفر منه، لكن أولاً يجب علينا تعليم الحكام جيداً كيفية استخدام الفيديو بأفضل طريقة ممكنة”.

وواصل ألكسندر شيفرين قائلاً “المشكلة الآن هي أنه لا أحد يعرف كيفية استخدام تقنية الفيديو ولا التوقيت المناسب لاستخدامها، علينا مشاهدة كأس العالم أولاً قبل مناقشة الموضوع مجدداً، لا يجب علينا أن نتسرع في اتخاذ قرار من هذا الحجم، سندرس الأمر جيداً ونرى”.