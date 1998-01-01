الحايك يرحب بالوفد الامني ويثمن جهود مصر لتحقيق المصالحة وتوحيد شعبنا

غزة / سما /

رحب علي الحايك رئيس مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال في قطاع غزة بالوفد الامني المصري مثمنا الجهود التي تبذلها الشقيقة مصر لتحقيق المصالحة وتوحيد شعبنا وإنهاء حالة الفرقة في الساحة الفلسطينية، و التخفيف من معاناة وآلام شعبنا .

واعتبر الحايك ان الجهود الحثيثة والكبيرة التي بذلها المسؤولون المصريون خلال لقائهم بوفدي حركتي حماس وفتح في القاهرة ، مثلت خطوة إيجابية يجب البناء عليها للوصول إلى تقدم جدي وحقيقي في ملف المصالحة.

وأكد الحايك أن الاتفاقات التي وقعت في القاهرة يجب أن تستوجب على حركتي فتح وحماس تحمل المسؤولية من اجل طي صفحة الخلافات وازالة كل العراقيل والعقبات و تنفيذ اتفاق المصالحة، لان مصر هي الراعي الوحيد لاي اتفاق مصالحة وذلك انطلاقا من دورها العروبي والقومي .

وشدد الحايك على ضرورة اتخاذ الاطراف الفلسطينية خطوات متبادلة ومتزامنة تدعم الجهود المصرية من اجل اتمام المصالحة وانهاء ملف الانقسام الاسود الى الابد.