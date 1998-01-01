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إتلاف 90 دجاجة مذبوحة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي في سلفيت

الإثنين 26 فبراير 2018 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT



سلفيت / سما /

أتلفت طواقم الضابطة الجمركية اليوم ومديريتي الصحة والزراعة دائرة البيطرة 90 دجاجة مذبوحة لعدم توفر الشروط الصحية والبيئية الازمة وإغلاق مكان الذبح .

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية أنه أثناء قيام الدورية الاعتيادية بعملها بالمحافظة تم ضبط سيارة وبداخلها 90 دجاجة مذبوحة.


وبحضور جهات الإختصاص من مديريتي الصحة والزراعة (دائرة الطب البيطري) تم الكشف والمعاينة للمضبوطات.


حيث تبين ان الدجاج المذبوح غير صالح للاستهلاك الآدمي كونه تم نقله بسيارة غير مبردة وغير مجهزة.


واشار البيان بعد فحص مكان الذبح وتفتيشه ايضا تبين انه يفتقر لأدنى الشروط الصحية والبيئية الخاصة والمطلوب توفرها بداخله.


وعليه تم إتلاف الكمية المضبوطة حسب الاصول وإغلاق المكان بالكامل لعدم توافر الشروط الصحية والبيئية اللازمة.

#دجاجة #الاستهلاك

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