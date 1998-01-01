تركيا تعلن مشاركتها في مؤتمر المانحين حول غزة

انقرة/سما/

أكد نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز، اليوم الاثنين، مشاركة بلاده في مؤتمر المانحين، الذي سيساهم في تنفيذ مشروع محطة تحلية المياه المركزي في قطاع غزة، وحل مشكلة المياه في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم مع نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز في مقر وزارة الخارجية التركية في أنقرة، بحضور سفير فلسطين لدى تركيا د. فايد مصطفى، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية في سلطة المياه، محمود مزهر.

وأشاد م. غنيم بالدور الذي تلعبه تركيا في دعم فلسطين، مؤكداً على أهمية مشاركة تركيا تركيا في مؤتمر المانحين الدولي، ودعمها المالي لصالح مشروع إنشاء محطة التحلية.

وأوصى م. غنيم الجانب التركي التحرك مع الدول المانحة والتي تربطها علاقات قوية مع تركيا لحثهم على المشاركة في المؤتمر، وتوفير الدعم اللازم من أجل إنجاح المؤتمر، والبدء في تنفيذ أكبر مشروع مائي في فلسطين وهو المحطة المركزية في غزة التي ستنقذ مليونيّ مواطن من كارثة محتملة في٢٠٢٠.

وأكد م. غنيم على أن مشروع إنشاء محطة التحلية المركزية هو مشروع استراتيجي يهدف لتحسين الوضع المائي في فلسطين، والذي يعني تحسين كافة مناحي الحياة، ولأن هذا المشروع ينسجم من تطلعات الحكومة التركيا في دعم فلسطين.

كما التقى م. غنيم والوفد المرافق له، في اجتماع آخر الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية مراد أتيس، ضمن سلسلة لقاءات دولية مكثفة يعقدها غنيم تحضيراً لمؤتمر المانحين الدولي المنوي عقده٢٠ آذار في بروكسل.

من جانبه، رحب الجانب التركي بالزيارة، وأعلن عن المشاركة والدعم في مؤتمر المانحين الذي سيساهم في تنفيذ مشروع استراتيجي يهدف لتحسين الوضع المائي في فلسطين، والذي يعني تحسين كافة مناحي الحياة، ولأن هذا ينسجم من تطلعات الحكومة التركية الهادف إلى مساعدة فلسطين ودعمها.