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وزارة "الإعلام" تدعو لاعتبار الأول من آذار يومًا إعلاميًا لدور العبادة

الإثنين 26 فبراير 2018 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله /سما/

دعت وزارة الإعلام اليوم الاثنين، المؤسسات الصحافية الوطنية والعربية إلى الانضمام لليوم الإعلامي التضامني مع دور العبادة في مدينة القدس المحتلة، للوقوف في وجه قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي فرض الضرائب عليها، وتضامنا ودعما لإعلان كنيسة القيامة إغلاق أبوابها، احتجاجًا على القرصنة الإسرائيلية, وتؤكد الوزرة أن الخميس القادم سيكون يومًا إعلاميًا فلسطينيًا وعربيًا وعالميًا لإسناد مقدساتنا المسيحية والإسلامية التي تتعرض لعدوان غير مسبوق، يتزامن مع إعلان الإدارة الأمريكية انحيازها الأعمى للاحتلال، بإعلان القدس عاصمة له وقرارها الاخير بنقل سفارتها اليها.

وتحث الوزارة إدارات القنوات الإعلامية الإذاعية والتلفزيونية، والمواقع الإلكترونية، والاتحادات الإعلامية العربية والأممية، وفي مقدمتها اتحاد الإذاعات العربية، وهيئات البث الوطنية، والفضائيات الخاصة في الدول الإسلامية والعربية، والمحطات الصديقة في العالم على الانتصار لحرية العبادة، ورفض العدوان الإسرائيلي على بيوت الله

وتهيب بالكتاب والفنانين والمبدعين إنصاف المقدسات، والتوقف عند ممارسات الاحتلال بحقها، وتدعو نشطاء الإعلام الاجتماعي التوحد حول هاشتاج بكل اللغات المتاحة، وتشير الوزارة إلى أنها بدأت اتصالاتها مع المؤسسات العربية والدولية لدعوتها إلى المشاركة في اليوم التضامني، والوقوف الى جانب الحق الفلسطيني ورفضا للعدوان السافر على مقدساتنا، والتي تواجه عين النار الإسرائيلية، ويلاحقها إرهاب لا يعرف أي حد، ويتنكر لكل القوانين والشرائع

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