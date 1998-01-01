العمادي : قطر تدخلت في الوقت المناسب لإنقاذ غزة

غزة / سما /

قال رئيس لجنة إعادة إعمار غزة، السفير القطري محمد العمادي، إن بلاده تدخلت في الوقت المناسب لإنقاذ الوضع الإنساني بالقطاع، الذي يعاني حصاراً إسرائيلياً منذ ما يزيد عن 10 سنوات.

وأضاف العمادي، في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، أن هذا التدخل لإنقاذ غزة، يحظى برضا جميع دول العالم ودعمهم، لافتاً إلى أن قطر صرفت 407 ملايين دولار منذ بدأت عملها بإعادة الإعمار.

ووصف الأوضاع الحالية في غزة بأنها "نكبة إنسانية، وأوضاع كارثية وسيئة للغاية تحتاج إلى تدخل دولي".

وأكد العمادي أن معالجة أزمات القطاع ومشكلاته، بشكل دائم وجذري، لن تكون إلا بالمصالحة وتسلُّم الحكومة الفلسطينية مهامها".

ورداً على حديث وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، بأن الدوحة أوقفت دعمها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قال العمادي: "قطر لا تساعد (حماس)، نحن نساعد الإنسان، وهذا مبدؤنا، ولم نوقف دعم قطاع غزة، ومستمرون في ذلك".

وأضاف المسؤول القطري أن بلاده تدفع ثمن مساعدة غزة، وأن دول الحصار (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) دشنت حملات إعلامية لتشويهها بالأكاذيب مدة ثلاث سنوات سابقة في واشنطن، لكنها فشلت وستفشل.

ويعاني قطاع غزة تردّياً كبيراً في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، من جراء الحصار المفروض من "إسرائيل"، وتعثُّر جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية.