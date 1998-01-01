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الشاباك يعلن اعتقال 3 شبان من أم الفحم خططوا لعملية في الأقصى

الإثنين 26 فبراير 2018 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشاباك يعلن اعتقال 3 شبان من أم الفحم خططوا لعملية في الأقصى



القدس المحتلة / سما /

 أعلن جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اعتقال 3 شبان من مدينة "أم الفحم" بالداخل الفلسطيني عام 48، بادّعاء أنّهم شكّلوا خليّة خططت لتنفيذ هجوم إطلاق نار على بوابات المسجد الأقصى.

وبحسب بيان الشاباك، فإن المعتقلين الثلاثة من عائلة جبارين بينهم محمد مسعود جبارين، وعماد لطفي جبارين وكلاهما يبلغان من العمر (20 عامًا)، في حين أن الثالث قاصر يمنع نشر اسمه وصورته.

ووفقًا للبيان، فإنّ الثلاثة خططوا للهجوم داخل ومحيط المسجد الأقصى على غرار الهجوم الذي وقع في يوليو/ تموز الماضي على يد ثلاثة شبان من أفراد ذات العائلة، وأدى حينها لمقتل شرطيين إسرائيليين.

وادّعى جهاز المخابرات الإسرائيليّ أنّ اثنين من المعتقلين يحملون فكر تنظيم "داعش" وخططوا للهجمات بناءً على خلفية دعمهم للتنظيم. مشيرًا إلى أنه تم تقديم لوائح اتهام ضدهم.

وأشار البيان إلى أنه تم منع الهجوم بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، حيث تم اعتقالهم قبل أن يتمكنوا من الحصول على الأسلحة وتحقيق هدفهم. مدعيًا أن المعتقلين فكّروا بينهم بهجمات تستهدف كنسًا يهودية وأخرى مسيحية، والقيام بهجوم مسلح في عيد الميلاد.

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