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نقابة المهندسين تعقد محاضرة ثقافية بعنوان" القدس تاريخ ديموغرافيا وعمارة"

الإثنين 26 فبراير 2018 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

عقدت اللجنة الثقافية في  نقابة المهندسين بمدينة غزة محاضرة ثقافية بعنوان " القدس تاريخ ديموغرافيا وعمارة" في مقر النقابة بمدينة غزة  بحضور م.عزمي بظاظو رئيس مجلس ادارة فرع غزة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وتناولت المحاضرة الحديث عن محورين أساسين وهم تاريخ القدس وأحقية المسلمين به وتحدث في هذا المحور د.زكريا السنوار المحاضر في قسم التاريخ والآثار في الجامعة الاسلامية، بينما تناول المحور الثاني الحديث عن  ديموغرافيا وعمارة القدس وسياسة التهويد بحق سكان المدينة وتحدث فيه أ.د. محمد الكحلوت المحاضر في قسم الهندسة المعمارية في الجامعة الاسلامية.

وشهدت المحاضرة تفاعلاً مميزاً نظرياً لأهمية الموضوع في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها القدس العاصمة الفلسطينية من حملات شرسة في ضوء القرار الأخير لترامب.

تأتي هذه المحاضرة في اطار سلسلة الانشطة التي تنظمها نقابة المهندسين في فروعها المنتشرة في قطاع غزة دعماً لمدينة القدس.

#نقابة المهندسين #القدس

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