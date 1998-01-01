هيئة الأسرى: إعتداء وحشي على الأسير وائل النتشة ونقله للمستشفى

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء اليوم الإثنين، أن الأسير وائل النتشة سكان الخليل والمحكوم بالسجن المؤبد، وامضى لغاية اليوم 20 عاما داخل السجن، تعرض لإعتداء وحشي على يد وحدات النحشن ووحدات قمع خاصة، وذلك خلال عمليات النقل التي طالت 70 أسيرا نقلوا من سجن ريمون الى سجن نفحة صباح اليوم، بعد إقتحام السجن بأعداد كبيرة من قبل قوات القمع الخاصة.

وقالت الهيئة ان الأسير النتشة نقل الى المستشفى، وذلك لرفضه الخضوع الى التفتيش العاري المذل والمهين، مما عرضه لهجة شرسة من قبل جنود وحدات القمع، الذين إعتدوا عليه بالضرب المبرح.

وأكدت الهيئة أن عمليات الإقتحام للسجون في الآونة الأخيرة، وما يرافقها من نقل تعسفي جماعي للأسرى من سجن الى آخر، أصبحت نهجا دائما يتعرض له الأسرى يوميا، وأن الحجج الواهية لإدارة السجون فيما يتعلق بالتفتيش ليس أكثر من أكاذيب، وأن الهدف الأساسي له هو فرض عقاب جماعي على الأسرى، بهدف إذلالهم وإخضاعهم بالعنق والقوة، والإعتداء عليهم والمساس بكرامتهم.