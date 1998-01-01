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الهباش يشارك في مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية بالقاهرة

الإثنين 26 فبراير 2018 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT



القاهرة / سما /

يشارك الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية على رأس وفد فلسطيني في أعمال مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الرابع والعشرين بمشاركة رموز وقادة العمل الإسلامى البارزين، الذي ينعقد هذا العام تحت عنوان: "صناعة الإرهاب وحتمية المواجهة وآلياتها " فى الفترة من 26 إلى27 شباط الجارى، تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى في العاصمة القاهرة  .

وأكد الهباش أن المؤتمر هذا العام ينعقد في ظل ظروف استثنائية تمر بها الأمة الإسلامية خاصة الأخطار الحقيقية المحدقة في مدينة القدس لا سيما تبعات القرار الأمريكي الجريمة بحق العاصمة الفلسطينية المقدسة القدس .

وأوضح قاضي القضاة ان المؤتمر يعتبر محفلا مهما يلتقي فيه أهل العلم والسياسة والمختصون لدراسة السبل والوسائل الواجب اتخاذها من أجل مواجهة حقيقية وناجعة لآفة الإرهاب من خلال صياغة الوعي الإسلامي والإنساني وتحصينه من أفكار التطرف والإرهاب ، مؤكدا أن مواجهة الإرهاب تبدأ بمواجهة الفكر المنحرف ولا سبيل أمامنا سوى الإنتصار على حركات الإرهاب  في ميدان الفكر والوعي والثقافة .

وتطرق الهباش أن هذا المؤتمر يعتبر فرصة لإعادة القضية الفلسطينية وخاصة قضية القدس الى رأس اولويات الوعي العربي والإسلامي خاصة بعد تراجعها أمام الضغوطات والاحداث المؤلمة التي ينغمس بها الإقليم بشكل عام ، مضيفا ان الأجيال القادمة يجب ان لا تنسى  قضية المسلمين الأولى وعاصمتهم الروحية والدينية منوها الى المبادرة التي أطلقتها وزارة الأوقاف المصرية بتدريس مادة القدس في مناهجها ومعاهدها معتبرا هذه الخطوة بالمبادرة المتقدمة من قبل الدولة المصرية لإعادة صياغة الوعي لدى الأجيال القادمة بأهمية مدينة القدس والجريمة التي تحاك ضدها وهي بذلك تكون مثالا يحتذى نه من قبل جميع الدول العربية والاسلامية .

#محمود الهباش

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