الوفاء تشارك في إنجاز أول مسودة قانون لحقوق كبار السن في فلسطين

غزة / سما /

شارك مركز الوفاء لرعاية المسنين في إعداد أول مسودة لأول قانون لحقوق كبار السن في فلسطين بمشاركة ممثلين عن المجلس التشريعي ورئاسة السلطة ووزارة الصحة والأوقاف والتنمية الاجتماعية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات خبيرة واجتماعية وبمبادرة من مركز فلسطين للدراسات القانونية والقضائية " القسطاس" .

وقال مدير مركز الوفاء م. بسمان العشي " أن القانون ياتي لتقنين حقوق المسنين في فلسطين وحفظ حقوقهم الصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية"

وذكر م. بسمان العشي أن مسودة القانون التي استغرق اعدادها عاماً ستكفل للمسن حقوقه في ( الحق في تأمين صحي مجاني أو رسوم رمزية – تلبية حاجات المسنين المختلفة بشكل كريم – حقهم في ذمم مالية مستقلة – نفقة واعالة وتعليم مجاني بجميع مراحله)

وأضاف، م. العشي أن المسودة تضمنت نصوصاً حول واجبات الدولة تجاه كبار السن والأسر والمجتمع والتزاماتهم نحوهم وفصَلت أحكام تنظيم دور المسنين العامة والأهلية والخاصة والرقابة عليها اضافة الى نصوص خاصة بالجرائم والانتهاكات ضد كبار السن والعقوبات المترتبة عليها.

وبين أنه تم تشكيل لجنة وطنية لاعداد مسودة لمشروع قانون لحقوق كبار السن وستكون مهمتها خلال الفترة القادمة عقد ورش عمل موسعة في الضفة وغزة لتجويد المسودة لتكون بأفضل صيغة وصولاً الى مسودة نهائية يتم اقرارها في المجلس التشريعي ومكتب رئاسة السلطة.

وقدم العشي شكره وتقديره لإدارة ممثلة مركز " القسطاس" ورئيسه د. جميل سلامة لدوره الرائد في المبادة لحمل قضايا المسنين وحقوقهم وتشكيل اللجنة الوطنية لاعداد مسودة القانون.

يذكر أن مركز الوفاء لرعاية المسنين تأسس سنة 1980م ويقدم خدمات مجانية للمسنين الذين لا أبناء لهم ولا معيل على مدار الـ 24 ساعة دون مقابل ومدى الحياة في مقره بمدينة الزهراء وسط قطاع غزة