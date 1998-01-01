ترشيح "الاتصالات" لنيل جائزة "GLOMO" العالمية

رام الله / سما /

رُشحت مجموعة الاتصالات الفلسطينية لنيل جائزة "GLOMO" العالمية لعام 2018، خلال مؤتمر برشلونة العالمي للهاتف الجوال، وذلك عن فئة الابتكار في التعليم الالكتروني، والتي تصدرعن اتحاد مشغلي وشركات الهواتف المحمولة "GSMA" والذي يعتبر من أهم المنصات العالمية المختصة في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والذي يعقد بشكل سنوي في مدينة برشلونة، بحضور عدد كبير من مشغلي الهواتف النقالة والشركات ذات الاختصاص.وصرح مايكل أوهارا الرئيس التنفيذي للتسويق في الاتحاد العالمي للهواتف المتحركة "GSMA" أن جائزة "GLOMO" تقدم للمنظمات والأفراد من جميع أنحاء العالم فرصة لعرض كيفية استمرار تكنولوجيا الهاتف النقال في إلهام مستويات جديدة من الإبداع والابتكار والإنجاز.



وأضاف" كما هو الحال دائما إن التطويرات عالية جدا لذا فإن قائمة المرشحين لـGLOMO اليوم هي إنجاز كبير في حد ذاته، ونتمنى حظا سعيدا لجميع المرشحين ونتطلع إلى الكشف عن الفائزين خلال المؤتمر".

وفي تعقيبه على الترشيح قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر" يشرفنا كشركة وطنية فلسطينية ان نحصل على هذا الترشيح والذي صدرعن الاتحاد العالمي للهواتف،عن فئة الابتكار في التعليم الالكتروني، هذا المجال الذي نوليه أولوية كبرى من خلال دعمنا لقطاع التعليم الالكتروني في فلسطين وتحفيزه لمواكبة الثورات التكنولوجية والتي باتت تشكل المحور الرئيسي لكافة مجالات الحياة"، مشيراً الى ان هذا الترشيح جاء من خلال دعمهم لقطاع التعليم من خلال البرامج التنموية التي ننفذها في مجموعة الاتصالات، كبرامج البرمجة وغيرها والتي يدعمون فيها التميز والابتكار وروح المبادرة، من اجل المساهمة في زيادة نسبة التعليم الالكتروني وتشجيعه والذي أصبح يحظى باهمية كبيرة لدى الاجيال الحالية، منوهاً إلى ان المجموعة ومنذ خمس سنوات قامت بتزويد المدارس الفلسطينية بانترنت مجاني بهدف تعزيز التعليم الالكتروني في المدارس واعطاء الفرصة للاطفال الإستفادة القصوى منه.

واضاف العكر" نشعر بالفخر بان نكون اول شركة اتصالات فلسطينية تحصل على هذا الترشيح آملين ان يكلل هذا الترشيح بالفوزبالجائزة ضمن فئة الابتكار في التعليم اللالكتروني، وذلك لدعمنا لبرامج الابداع والتفكير التحليلي والتي تعمل على تطويروتحديث مستوى التعليم في فلسطين، حيث نقوم من خلال برامج مختلفة بجلب مدربين من جامعة ستانفورد مثل برنامج Code for Palestine والذي يستهدف طلاب من الفئة العمرية 14 سنة لتعلم البرمجة و التفكير التصميمي .

كذلك نستهدف فئات عمرية اصغر من خلال حملة ساعة من البرمجة، لتساهم في اثراء المعرفة التقنية للأطفال ليساهم في قدرتهم على تحقيق العديد من الانجازات في المجال المهني مستقبلاً.بالاضافة الى العديد من البرامج التكنولوجية، والتي حققت إقبالاً شديداً من قبل طلاب الجامعات،حيث وفرت لهم الفرصة للدراسة في اهم الشركات التدريبية المعتمدة من قبل الشركات العالمية مثل Google ،Facebook وغيرها في مجالات التصميم وبرمجة الحاسوب وضمن لغات برمجية متخصصة تفتح فرص حقيقية للشباب في مجال التكنولوجيا والبرمجة، بالاضافة الى دعم مشاركة الشباب الفلسطيني في مسابقات برمجة عالمية مثل Google Hash Code، وHackathons الخاصة بتطوير تطبيقات الهاتف الجوال والتي يتم من خلالها تطوير مهارات الشباب لتتناسب مع احتياجات الشركات العالمية والاقليمية."

