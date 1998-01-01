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أبو شهلا يطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال

الإثنين 26 فبراير 2018 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

استعرض وزير العمل مأمون أبو شهلا، الواقع الاجتماعي والاقتصادي الفلسطيني، خلال مشاركته في الدورة الرابعة لوزراء العمل في منظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وطالب المجتمعون بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين، وتبني توجهات الحكومة الفلسطينية لحل مشكلتي الفقر والبطالة.

وأقرّ المجتمعون بمواصلة دعم عمال فلسطين في مجالات التدريب لتأهيل ودعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، والعمل على تحويل تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية السنوي، بشأن عمال فلسطين إلى آليات تنفيذية، تؤدي إلى وقف انتهاكات الاحتلال بحقهم.

والتقى أبو شهلا مع مجموعة من وزراء العمل في الدول الإسلامية (السعودية، ومصر، والعراق، وليبيا)، ووضعهم في صورة الأوضاع في فلسطين، بحضور عبد الكريم دراغمة الوكيل المساعد للشراكة الثلاثية والحوار الاجتماعي وبعثة فلسطين في منظمة التعاون الإسلامي.
#مأمون أبو شهلا #العمال

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