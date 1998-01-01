نجل نتنياهو "نادل" بمقهى في القدس.. بطقوس خاصة

القدس المحتلة / سما /

كشف الموقع الإخباري "Mako" العبري، عن صور حصرية لأفنير نتنياهو، نجل رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وهو يعمل نادلا في مقهى في حي في القدس.



وبحسب ما نقل موقع "المصدر" الإسرائيلي؛ شوهد "أفنير" في مقهىً يقع بالقرب من بيت الرئيس الإسرائيلي، ومن مسكن رئيس الحكومة (والده) في القدس.



غير أن المثير في القصة هو أن "أفنير" يعمل في المقهى، بترتيبات أمنية خاصة، إذ يرافقه دائما رجلا أمن.



ونقل الموقع الإسرائيلي عن رواد المقهى قولهم إن "أفنير يقدم خدمة لائقة ويتعامل جيدا مع الزبائن، وفيما عدا وجود الحارسين، ليس هناك أي شيء يشهد على أنه نجل رئيس الحكومة."



ونقل أيضا عن المصوّر الذي وصل إلى المقهى لالتقاط صور لأفنير، قوله إن "الحارسين تأكدا من هويته، وسأله مَن سيحصل على هذه الصور. وبعد استيضاح قصير، سمحا له بالتقاط الصور."



وبحسب الموقع، فإن نجل نتنياهو الشاب، معروف بوصفه "هادئا ومنطويا على نفسه، ويحاول الحفاظ على خصوصيته والبقاء بعيدا عن الأضواء"، مضيفا أنه عاد في الفترة الأخيرة، من نزهة بعد أن أنهى خدمته العسكرية.



ويبدو أفنير" مختلفا عن شقيقه الأكبر "يائير" (26 عاما)، والذي تلاحقه الفضائح دائما، وكانت آخر فضائحه، ظهوره في تسجيل وهو يحاول إقناع أوري، نجل قطب الغاز الإسرائيلي الملياردير "كوبي ميمون"، بأن يقرضه أموالا يدفعها لفتاة تعرٍ، حيث يقول في التسجيل: "يا صديقي، لقد رتب والدي لكم صفقة بقيمة 20 مليار دولار، وأنت ترفض أن تقرضني 400 شيكل؟."