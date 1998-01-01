جوارديولا يتحدى الاتحاد الإنجليزي: أوقفوني لا يهمني

وكالات / سما /

واصل بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تحديه للاتحاد الإنجليزي بعد أن أظهر إشارات سياسية في مواجهة آرسنال التي انتصر بها الفريق بثلاثية نظيفة في نهائي كأس رابطة المحترفين.

وارتدى جوارديولا الشارة الصفراء في المباراة تضامناً مع الأشخاص المعارضين للحكومة الإسبانية والذين تم سجنهم لرغبتهم في انفصال كاتالونيا عن إسبانيا.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد أصدر بياناً رسمياً يوم أمس يتهم فيه جوارديولا بخرق القوانين لأنه أقحم السياسة في الرياضة، وأعطاه مهلة حتى 5 من مارس للرد على التهم الموجهة إليه قبل إصدار عقوبة في حقه.

وأكد جوارديولا على أنه لا يكترث بالعقوبات التي ستفرض عليه جراء تضامنه مع المساجين السياسيين في كاتالونيا.

وقال بيب في تصريحات لوسائل الإعلام “يمكنهم إيقافي، ولكن ما زال هناك أشخاصاً في السجن، إذا أراد الاتحاد الإنجليزي أو الأوروبي أو حتى الدولي إيقافي فلا بأس بذلك”.

يذكر أن جوارديولا توج بلقبه الأول مع مانشستر سيتي بعد فوزه على الجانرز في نهائي كأس الرابطة ليرفع رصيده من الألقاب إلى 23 لقب خلال مسيرته الاحترافية.